Инсталляция "Взгляд в прошлое", появившаяся на проспекте Победы в Киеве, сегодня была официально представлена по случаю Международного дню памяти жертв Холокоста.

Идея инсталляции заключается в возможности заглянуть внутрь каменной стелы через встроенные монокуляры и увидеть фото из прошлого, которые были сделаны немецким военным фотографом-пропагандистом Иоганнесом Геле в 1941 году в оккупированном Киеве.

На открытии арт-объекта присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в соцсети написал глава Шевченковской райадминистрации столицы Олег Гаряга.

"Авторство проекта принадлежит художнице и архитектору Анне Камышан. Идея заключается в том, чтобы зритель заглянул в прошлое через встроенные в каменные стелы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, сделанными им в 1941 году в оккупированном Киеве, именно на том же месте, где и находится арт-объект", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, в Международный день памяти жертв Холокоста Зеленский напомнил о роли СССР в освобождении узников Освенцима.

Также мы сообщали, что суд по иску Портнова запретил отмечать в Киеве памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту.