Кабмин обсуждал кадровые вопросы. Фото: Facebook/ Кабінет Міністрів України

На заседании в среду, 27 января, Кабинет министров уволил главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника и принял другие кадровые решения.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабмин проголосовал за: 

  • назначение Тригуба Владимира Владимировича - заместителем председателя Государственной государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

  • согласование назначения Игнатенко Максима Петровича - исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт".

  • увольнение Калашника Сергея Васильевича - с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

  • временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Пляцко Андрея Валерьевича (первый заместитель председателя ГАЗО).

  • временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Перцовского Александра Семеновича (директор филиала "Пассажирская компания" указанного общества).

  • временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Черницкого Романа Романовича (директор по инфраструктуре указанного общества).

  • согласование назначения Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

  • согласование назначения Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

  • согласование назначения Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

  • согласование назначения Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

Кабмин 27 января принял кадровые решения. Скриншот фейсбука Мокана

Напомним, сегодня Кабмин ввел санкции против 13 авиакомпаний за полеты над Крымом.

Также мы писали о том, что Кабмин решил продать или утилизировать крейсер "Украина".

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