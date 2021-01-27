Кабмин назначил руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения и согласовал замов глав трех ОГА
На заседании в среду, 27 января, Кабинет министров уволил главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника и принял другие кадровые решения.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Кабмин проголосовал за:
- назначение Тригуба Владимира Владимировича - заместителем председателя Государственной государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
- согласование назначения Игнатенко Максима Петровича - исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт".
- увольнение Калашника Сергея Васильевича - с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
- временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Пляцко Андрея Валерьевича (первый заместитель председателя ГАЗО).
- временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Перцовского Александра Семеновича (директор филиала "Пассажирская компания" указанного общества).
- временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Черницкого Романа Романовича (директор по инфраструктуре указанного общества).
- согласование назначения Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
- согласование назначения Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
- согласование назначения Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.
- согласование назначения Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
Напомним, сегодня Кабмин ввел санкции против 13 авиакомпаний за полеты над Крымом.
Также мы писали о том, что Кабмин решил продать или утилизировать крейсер "Украина".