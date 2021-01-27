На заседании в среду, 27 января, Кабинет министров уволил главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника и принял другие кадровые решения.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабмин проголосовал за:

назначение Тригуба Владимира Владимировича - заместителем председателя Государственной государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.





согласование назначения Игнатенко Максима Петровича - исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Ренийский морской торговый порт".





увольнение Калашника Сергея Васильевича - с должности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.





временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Пляцко Андрея Валерьевича (первый заместитель председателя ГАЗО).





временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Перцовского Александра Семеновича (директор филиала "Пассажирская компания" указанного общества).





временное возложение исполнения обязанностей члена правления акционерного общества "Укрзализныця" на Черницкого Романа Романовича (директор по инфраструктуре указанного общества).





согласование назначения Волошенкова Бориса Алексеевича - первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.





согласование назначения Гоя Константина Геннадьевича - заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.





согласование назначения Деньгуба Антона Ивановича - заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.





согласование назначения Думы Елены Алексеевны - заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

Напомним, сегодня Кабмин ввел санкции против 13 авиакомпаний за полеты над Крымом.

Также мы писали о том, что Кабмин решил продать или утилизировать крейсер "Украина".