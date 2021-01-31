Сегодня 19-й лунный день, когда спутник Земли находится в знаке Зодиака Девы. Период может быть опасным для нахождения в людных местах, считается неблагоприятным для партнерских соглашений и создания семьи. В идеале посвятить время нравственному очищению и покаянию, избавиться от эго и гордыни.

У Близнецов, Весов и Козерогов сегодня возрастет вероятность совершить непростительную ошибку.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы слишком близко к сердцу принимаете неблаговидные поступки некоторых людей, чем попросту питаете их своей энергией. С теми, кто не придерживается законов этики и морали, вы можете быть категоричнее, сохранять хладнокровие и обязательно извлекать урок из неприятных инцидентов. Для того, чтобы события не повторялись в вашей жизни, исключите из своего круга людей, которые создают неприятности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весам бывает трудно сделать выбор из-за желания угодить и себе, и другим. Из-за неспособности в решающий момент произнести твердое "нет", вы зачастую перестаете оставаться честными перед собой. Сегодня могут происходить такие события, когда вам необходимо ясно обозначить свою позицию в профессиональной сфере или в отношениях с родными. Сделайте правильный выбор, как бы непросто это не было.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Многие Козероги сейчас нуждаются в дополнительном финансировании, однако их компаньоны или обстоятельства могут подталкивать представителей знака к принятию неверных решений. Остерегайтесь непредвиденных расходов и проблем, которые потребуют серьезных вложений. Впрочем, в этой ситуации есть и плюсы: никогда не поздно пересмотреть свою рациональность и научиться не жалеть денег на главное!

Напомним, ранее мы писали об источниках, где разные знаки Зодиака могут черпать для себя энергию.

Также астрология указывает на некоторые болевые точки знаков Зодиака, которые могут легко вывести из себя. А значит, слабые стороны и страхи пора проработать.