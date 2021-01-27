Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что Кабинет министров Украины принял решение демонтировать вооружение с недостроенного ракетного крейсера "Украина".

Об этом он сообщил в интервью изданию "День".

По словам Уруского, после демонтажа вооружения корабль будет продан либо утилизирован.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введён в состав ВМС, понятно", - рассказал Уруский.

В частности, он сообщил, что данный крейсер мешает Николаевскому заводу, занимая место. В свою очередь решение о демилитаризации корабля уже принято.

"Будет полностью снято всё вооружение. После этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то об утилизации", - добавил Уруский.

Отметим, что данный ракетный крейсер с тоннажем в 11 500 тонн и длиной 186,4 метров разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах.

Сейчас крейсер содержится на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году "Укроборонпром" решил продать крейсер "Украина", так как не видел целесообразности в достройке корабля.