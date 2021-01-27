"Слуги народа" заявляют, что собрали за назначение Витренко больше 200 подписей. Но не все проголосуют
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что за назначение Юрия Витренко есть уже больше 200 подписей от депутатов фракции президента.
"На момент, когда мы вносили ходатайство к премьеру было 196 голосов. Позже стало больше - уже 210", - сообщил Корниенко.
Также он отметил, что ситуация по назначению Витренко уже значительно лучше, чем была.
Заявление Корниенко прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".
"Действительно, если 210 "слуг" проголосует за назначение Витренко, то добрать оставшиеся 16 голосов будет довольно легко за счёт группы "Доверие", например.
Но весь вопросов в том, проголосуют ли "слуги" в таком количестве.
Неофициально депутаты фракции выражают в этом сомнения.
"Ситуация по его назначению улучшилась, так как многие повелись на аргумент президента, мол, мы не можем быть без министра энергетики.
Но депутаты очень скептически относятся к его назначению, особенно мажоритарщики. У них есть веские аргументы. Что они скажут на местах людям по поводу премии Витренко, когда он сам сказал, что он не откажется от неё. А между прочим его премия - бюджет нескольких посёлков. Вот как это объяснить, но Арахамия и ко продолжают собирать подписи со всех. Многие реально, чтобы не нарываться либо будут отсутствовать, либо нажмут "утрымався", мол, не разобрались и не приняли решение”, - сообщил источник "Страны" во фракции, пишет Телеграм-канал.
Напомним, ранее Корниенко заявил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики может состояться в Верховной Раде в период с 27 по 29 января.
Также двумя днями ранее фракция "Слуги народа" собиралась на заседание. Они обсуждали назначение Юрия Витренко. Президент Владимир Зеленский активно призывал фракцию за него проголосовать, однако не было уверенности в том, что эти уговоры подействуют на депутатов. В связи с этим "слуги" провели внутри себя сигнальное голосование.