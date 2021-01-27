Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что за назначение Юрия Витренко есть уже больше 200 подписей от депутатов фракции президента.

"На момент, когда мы вносили ходатайство к премьеру было 196 голосов. Позже стало больше - уже 210", - сообщил Корниенко.

Также он отметил, что ситуация по назначению Витренко уже значительно лучше, чем была.

Заявление Корниенко прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Действительно, если 210 "слуг" проголосует за назначение Витренко, то добрать оставшиеся 16 голосов будет довольно легко за счёт группы "Доверие", например.

Но весь вопросов в том, проголосуют ли "слуги" в таком количестве.

Неофициально депутаты фракции выражают в этом сомнения.

"Ситуация по его назначению улучшилась, так как многие повелись на аргумент президента, мол, мы не можем быть без министра энергетики.

Но депутаты очень скептически относятся к его назначению, особенно мажоритарщики. У них есть веские аргументы. Что они скажут на местах людям по поводу премии Витренко, когда он сам сказал, что он не откажется от неё. А между прочим его премия - бюджет нескольких посёлков. Вот как это объяснить, но Арахамия и ко продолжают собирать подписи со всех. Многие реально, чтобы не нарываться либо будут отсутствовать, либо нажмут "утрымався", мол, не разобрались и не приняли решение”, - сообщил источник "Страны" во фракции, пишет Телеграм-канал.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики может состояться в Верховной Раде в период с 27 по 29 января.

Также двумя днями ранее фракция "Слуги народа" собиралась на заседание. Они обсуждали назначение Юрия Витренко. Президент Владимир Зеленский активно призывал фракцию за него проголосовать, однако не было уверенности в том, что эти уговоры подействуют на депутатов. В связи с этим "слуги" провели внутри себя сигнальное голосование.