Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что в стране решили закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за нехватки препарата и отсутствия разрешения использовать китайскую вакцину.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, в среду, 27 января.

Глава МИД Венгрии объяснил, что страны Европейского Союза закупают вакцину от коронавируса централизовано и Венгрия получает намного меньше доз, чем ей нужно. По его словам, каждый день жертвами пандемии в стране становится 100-150 людей и это негативно отражается на экономике, а чем быстрее будет привито население, тем быстрее встанет на ноги и экономика.

"И поэтому мы решили вести переговоры о закупке вакцина как с Китаем, так и с Россией. Наш национальный орган выдал разрешение на закупку российской вакцины. И если венгерский орган даст разрешение на китайскую вакцину, то конечно, мы тоже будем это использовать", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии о российской вакцине с 30:25

Напомним, Петер Сийярто прибыл в Киев для переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На встрече министры обсудили самые острые проблемы двусторонних отношений.

Также сообщалось, что Венгерский регулятор 21 января одобрил применение российской вакцины "Спутник V".