Президент России Владимир Путин начал свое выступление на экономическом форуме в Давосе с предупреждения о вероятности нового "срыва в мировом развитии", чреватого "борьбой всех против всех".

"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", - сказал Путин.

Напомним, сегодня российская Госдума ратифицировала договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который ограничивает арсеналы крупнейших ядерных держав - России и США.

Ранее мы писали, что Путин провел телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине и арест оппозиционера Алексея Навального.