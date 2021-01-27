Процесс диджитализации добрался до Верховной Рады и теперь нардепы от фракции "Слуги народа" могут пользоваться новым приложением "Фракция СН". Его создание анонсировали еще в конце ноября. Но только на этой сессионной неделе народные избранники стали массово закачивать программу, созданную в целях коммуникации.

Фотокорреспонденты "Страны" заметили, что во вторник, 26 января, во время заседания партийную платформу с App Store на свой iPhone загружала "слуга народа" Юлия Гришина. А в кулуарах ее коллеги по фракции то и делали, что обсуждали это новшество.

"Мы же говорим, что мы государство в смартфоне, поэтому нам приложение будет очень полезно", - прокомментировала депутат Ирина Верещук.

Интерфейс приложения выполнен в партийных зелёных цветах. У каждого депутата есть свой профиль. В меню есть пункты: фракция, группа, депутаты, инфографики, законопроекты ТОП, F.A.Q., техподдержка. В приложении депутаты могут посмотреть законопроекты, свою эффективностям как-то проголосовал, а также посмотреть, кто прогуливает, а кто посещает все заседания.

Интерфейс депутата. Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Скачать платформу бесплатно может любой пользователь. Правда, функционал и наполнение справочника будет сильно отличатся. Версия для обычных людей значительно урезанная. А вот политики могут даже вести свой рейтинг продуктивности и отмечать деструктивность коллег по парламенту.

Интерфейс обычного пользователя. Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"У меня 21 место по эффективности и 192 по деструктивности. То есть, я достаточно конструктивный депутат", - сообщил глава президентской партии Александр Корниенко, рейтинг эффективности которого 95% согласно нового приложения.

Самым деструктивным оказался Александр Дубинский (28%). На вопрос, как формируется этот рейтинг, Корниенко ответил так: "Думаю, что это количество голосований не вместе с фракцией".

Также политик рассказал, кто работал над созданием платформы.

"Это айтишники разработали, которых мы привлекли на внутренне тендерной основе", - подытожил глава партии.

Александр Корниенко. Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ранее мы писали, как в конце прошлого года "Слуги народа" голосовали за законопроекты.

Также рассказывали, что украинцы стали меньше доверять "Слуге народа".