Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в некоторые законы страны, согласно которым украинцы смогут иметь двойное гражданство. То есть получить подданство иностранного государства, но при этом сохранить украинское.

Соответствующий законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 25 января.

В документе предлагается внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины. Также изменения подразумевают возможность для иностранных граждан получать подданство Украины, сохраняя при этом свое.

Кроме того авторы законопроекта предлагают ввести декларирование о наличии или отсутствии иностранного гражданство и весть учет украинцев, которые имеют подданство других государств. При этом за нарушение требований о декларировании предлагается ввести административную и уголовную ответственность.

В то же время законопроект предлагает ввести подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства для тех лиц, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Также вводится понятие "государство-агрессор" (имеется в виду Россия - Ред.). Лицам, имеющим его гражданство, предлагается запретить реализацию их избирательных прав.

"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, согласно данным МВД РФ российские паспорта в прошлом году получили 409 тысяч украинцев. При этом более 100 тысяч паспортов получили граждане подконтрольной Киеву территории страны. Как так получилось подробно разбиралась "Страна".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство. С помощью двойного подданства уехавшие из страны украинцы смогут поддерживать связь с родиной. Но с Россией, по мнению министра, двойного гражданства у Украины быть не может.

Также сообщалось, что в мае прошлого года Верховная Рада сняла с повестки президентский законопроект №2590, который позволял легализовать двойное гражданство в Украине. Зачем Зеленский предлагал на голосование этот закон подробно разбиралась "Страна".