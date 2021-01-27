В день 76-летия со дня освобождения Аушвица-Биркенау - лагеря смерти в Освенциме, в котором нацисты массово истребляли евреев, президент Украины Владимир Зеленский снова сообщил миру о роли украинцев в этом событии, заявив, что лагерь смерти освободили бойцы 1-го Украинского фронта, но при этом уточнил, что воевали они в составе советской армии.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллиона человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Зеленского.

Президент Украины акцентировал внимание на том, что мы живем во время обилия "гибридной информации", но при этом у нас есть возможность "непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма".

"Когда есть живые свидетели, историю не получится игнорировать или окончательно исказить. Потому что всегда прозвучит весомо напоминание: как оно действительно было. Потому найдется тот, кто проведет четкую границу - между этикой и потерей совести, между знанием и озверением, между тем, кто говорит правду, и тем, кто пытается соврать", - говорится в обращении главы государства.

По мнению Зеленского "документы, книги, фильмы, лекции, официальные упоминания, памятники и музеи - все это само по себе не заменит живое свидетельство".

"Человечество постепенно переходит в новые обстоятельства - когда вокруг очень много так называемой гибридной информации. Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", - говорится в обращении.

Напомним, в прошлом году визит Владимира Зеленского в Израиль накануне памятной даты Холокоста ознаменовался скандалом. В последний момент президент Украины отказался принимать участие в пятом Всемирном форуме Холокоста, что вызвало возмущение израильской стороны.

Следующий скандал разгорелся уже на следующий день, когда Владимир Зеленский во время выступления в Польше в день 75-летия со дня освобождения Аушвица-Биркенау, по сути обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и Холокоста. За этим последовала жесткая реакция Москвы. В Кремле речь Зеленского назвали оскорбительной для миллионов россиян и украинцев, а также заявили о категорическом несогласии с его заявлением, в котором президент Украины солидаризируется с "крайне ошибочной точкой зрения польского руководства".