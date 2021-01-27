Сегодня, 27 января, в Киев для переговоров прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Со своим украинским коллегой, Дмитрием Кулебой, он провел встречу, на которой обсуждались самые острые проблемы двусторонних отношений.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы говорили, как партнеры, которые хотят решать проблемы, как друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые проблемы. Потому мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание украинско-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн-бизнес-форум между предпринимателями Украины и Венгрии", - рассказал Кулеба на общей пресс-конференции после беседы.

В свою очередь Сийярто отметил, что обратился к Кулебе с тем, чтобы начать совместную работу в связи с законом об образовании, который, по его словам, вызвал "определенное напряжение" в отношениях двух стран.

"Мы хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия в связи с тем, каким образом надо воплощать закон об образовании. И если эти консультации будут успешными, очень много факторов неуверенности мы сможем исключить. Это, например, вопрос тех 40 школ, которые сейчас работают в поселениях, где население составляет менее чем 50 000, и что будет с количеством часов венгерского языка", - сказал он.

Глава МИД Венгрии указал, что получил обещания от Украины, что этот вопрос будет конструктивно развязан, и украинская сторона готова к этому.

"Если мы сможем найти решение этого вопроса, наши отношения продвинутся. Господин министр (Кулеба - Ред.) меня заверил, что закон о нацменьшинствах будет согласован, будут проходить консультации с венгерским меньшинством", - добавил Сийярто.

Также глава МИД Украины рассказал о планах организовать встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

"Мы оба сегодня подтвердили, что встреча между нашими лидерами - президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном остается на повестке дня, и мы будем упорно работать для того, чтобы сделать эту встречу максимально результативной, и чтобы эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Польша согласились разблокировать бюджетный план Евросоюза.