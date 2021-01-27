Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от коронавирусной болезни не раньше 2023 года.

Об этом сообщили аналитики издания The Economist.

Ожидается, что страны, стоящие в начале очереди за вакциной, включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, проведут иммунизацию своих приоритетных групп населения к концу марта этого года, а другие богатые страны наверстают упущенное к концу июня.

Быстрее всего вакцина появится в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Здесь вакцина будет доступна в широком доступе до конца 2021 года.

"Среди стран со средним уровнем дохода Россия, разработавшая собственные вакцины, может быть в том же графике, что и страны с более развитой экономикой, и массовая иммунизация завершится к середине 2022 года", - считают аналитики.

Некоторые другие страны со средним доходом и большинство стран с низким доходом, среди которых и Украина, будут полагаться на глобальную программу поставок вакцин COVAX, заявили в издании. В связи с этим эти государства, большинство из которых находятся на Африканском континенте, получат широкий доступ к вакцине последними.

Ожидается, что 2 из 6 миллиардов вакцин будут переданы в рамках этой программы 2021 году, в основном, работникам здравоохранения (дозы COVAX охватят только до 20% населения каждой страны).

"Однако поставки COVAX могут поступать медленно, особенно если задержки в производстве и доставке в более богатые страны перенесут сроки доставки для более бедных стран. В этих развивающихся странах широкого охвата вакцинацией не удастся достичь раньше 2023 года, если это вообще произойдет", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вскоре получит первый миллион доз вакцины от "ведущей международной компании". Иммунизация населения, по его словам, начнется уже в феврале этого года.

Ранее Украине заключила договор на поставку вакцин от коронавирусной болезни китайского производства. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После заключения договора СМИ сообщали, что уровень эффективности этого препарата значительно ниже в сравнении с западными аналогами.