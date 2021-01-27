Кабмин ввел санкции против 13 авиакомпаний за полеты над Крымом. Список
В среду, 27 января, правительство Украины ввело санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков. Причиной стало осуществление полетов в пределах запретной зоны над аннексированным Крымом.
Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Кабинета министров од председательством премьера Дениса Шмыгаля.
Трехлетние санкции, предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины. В санкционный список вошли 13 компаний, среди них :
- АО "Вологодское авиационное предприятие"(н. п. Дорожный),
- АО "Красавиа" (Красноярск),
- АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар),
- АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону),
- АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск),
- ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан),
- ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н. п. Аэропорт, Татарстан),
- ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки),
- ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково),
- ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва),
- ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки),
- ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва),
- ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).
Напомним, осенью прошлого года США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний возле Крыма.
Также сообщалось, что русская служба BBC признала города Крыма входящими в состав РФ.
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