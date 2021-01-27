Украина ввела санкции против ряда авиаперевозчиков. Фото: pxhere

В среду, 27 января, правительство Украины ввело санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков. Причиной стало осуществление полетов в пределах запретной зоны над аннексированным Крымом.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Кабинета министров од председательством премьера Дениса Шмыгаля.

Трехлетние санкции, предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины. В санкционный список вошли 13 компаний, среди них :

  • АО "Вологодское авиационное предприятие"(н. п. Дорожный),
  • АО "Красавиа" (Красноярск),
  • АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар),
  • АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону),
  • АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск),
  • ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан),
  • ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н. п. Аэропорт, Татарстан),
  • ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки),
  • ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково),
  • ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва),
  • ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки),
  • ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва),
  • ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Напомним, осенью прошлого года США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний возле Крыма.

Также сообщалось, что русская служба BBC признала города Крыма входящими в состав РФ

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