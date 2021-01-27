В среду, 27 января, правительство Украины ввело санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков. Причиной стало осуществление полетов в пределах запретной зоны над аннексированным Крымом.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Кабинета министров од председательством премьера Дениса Шмыгаля.

Трехлетние санкции, предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины. В санкционный список вошли 13 компаний, среди них :

АО "Вологодское авиационное предприятие"(н. п. Дорожный),

АО "Красавиа" (Красноярск),

АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар),

АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону),

АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск),

ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан),

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н. п. Аэропорт, Татарстан),

ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки),

ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково),

ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва),

ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки),

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва),

ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Напомним, осенью прошлого года США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний возле Крыма.

Также сообщалось, что русская служба BBC признала города Крыма входящими в состав РФ.