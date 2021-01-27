Владимир Путин сегодня впервые за 11 лет выступил на международном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие проходит в удаленном режиме, стороны общаются по видеосвязи.

Выступление Путина интересно с позиций смены власти в США - важно понимать, какие посылы озвучит российский президент в том числе перед новыми американскими руководителями.

Накануне состоялся первый телефонный разговор Путина с президентом Джо Байденом, где лидеры договорились о продлении ядерного договора СНВ-3.

При этом остается множество разногласий между Россией и Западом - в том числе экономического характера (что и является основным профилем форума в Давосе).

Также президент РФ высказался по коронавирусу, который глава ВЭФ Клаус Шваб недавно назвал шансом "пойти в правильном направлении" и "великой перезагрузкой".

"Страна" послушала речь Путина и проанализировала главные тезисы его выступления.

Три шага к войне

Глава ВЭФ Клаус Шваб, передавая слово Путину, сказал, что сейчас появился шанс перейти от эпохи разногласий к сотрудничеству. И свидетельство тому - продление СНВ-3 между США и Россией.

Путин начал свою речь с того, что обстановка в последние месяцы накалилась, по планете идут глубинные перемены и трансформации. "Есть риски дальнейшего нарастания противоречий... В истории нет прямых параллелей, но эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами предыдущего века".

То есть президент РФ сравнил нынешнее время с предвоенным.

"Множатся региональные конфликты, деградирует система коллективной безопасности". Упомянув о своем разговоре с Байденом, Путин сказал: "Противоречия закручиваются по спирали". "Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и борьбы всех против всех".

Ключевые вызовы, стоящие перед человечеством, по версии Путина:

1. Социально-экономический. С одной стороны глобализация удвоила мировой ВВП с 1980 года. С другой - произошел существенный разрыв в доходах жителей развивающихся и развитых стран. И в самих развитых странах это расслоение растет.

Здесь Путин упомянул, что сверхдоходы корпораций "достались одному проценту населения". А "доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот расходы на медицину, образование, подорожали втрое".

По словам Путина, 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и не работали. "Это прямой результат политики глобализации... в ее основе лежал Вашингтонский консенсус" - системы, при которой многие экономики мира открыли свои рынки и влезли в долги к Западу.

Сегодняшнее падение мировой экономики Путин считает крупнейшим со времен Второй мировой. По его мнению, нынешний кризис уже не победить массовым кредитованием и политикой дешевых денег, это приведет лишь к новому витку социального расслоения.

Путин также не согласен, что проблему поможет решить "четвертая промышленная революция", которая знаменует цифровизацию экономики. По его мнению, повсеместное внедрение искусственного интеллекта вызовет массовую безработицу в среднем классе.

2. Общественно-политический. Путин считает, что такая экономическая политика будет возбуждать огромное общественное недовольство, вызывать противоречия - от расовых (намек на BLM) до социальных. "Реальные проблемы порождают недовольство".

Здесь также президент затронул тему монополизма крупнейших IT-компаний.

"Они уже конкурируют с государствами... У общества возникает вопрос, насколько такой монополизм отвечает общественным интересам?". "Идут попытки грубо, по своему усмотрению руководить властью и демократией".

"Мы это видели только что в Штатах", - напомнил Путин, имея в виду блокировку Трампа и его сторонников в соцсетях.

3. Обострение международных проблем. Путин заявляет, что в этих условиях власти ряда стран, чтобы погасить волнения у себя, будут искать врагов извне.

С явным намеком на США президент России заявил, что в таком качестве избрана Москва, против которой применяют санкции.

Путин считает, что это такая политика может вызвать военные конфликты и появление новых "горячих точек" на карте мира.

"Любовь к Европе должна быть взаимной"

Далее президент РФ спрогнозировал, что национальные государства вследствие кризиса будут укреплять свои финансовые институты, идя по пути их автономизации от глобальных структур.

Российский президент заявил, что решить эти проблемы поможет лишь кооперация - страны должны заниматься согласованием своих интересов, и диктат здесь не пройдет.

"Эпоха, связанная с попытками выстроить однополярный миропорядок, она завершилась. Да она и не начиналась. Была только попытка", - заявил Путин. Он выступил за перезагрузку мировых институтов по международной торговле и безопасности. "Но это не повод отказываться от них, ничего не предлагая взамен".

Он заявил, что страны должны сотрудничать по решению региональных конфликтов, торговых войн. Ключевая методика - многосторонние форматы, когда причастные страны коллективно решают те или иные проблемы. Путин привел в пример Сирию и Нагорный Карабах.

По его мнению, нужно тем же способом объединять усилия по борьбе с пандемией. Он говорит, что без этого эпидемия коронавируса будет продолжаться очень долго, поскольку будут все время возникать новые штаммы. Нужно упрощать доступ мира к вакцинации.

Путин затронул бегло проблемы климата и даже стран Африки. Затем поблагодарил за трибуну и закончил речь. Затем Клаус Шваб начал задавать вопрос. Первый и единственный - какими будут отношения России и Европы.

Российский президент заявил, что "это одна цивилизация". И напомнил, что поддерживает идею Франции о Европе от Лиссабона до Владивостока. "Западная Европа и Россия должны быть вместе. Сегодняшняя ситуация не нормальная, нам нужно возвращаться к позитивной повестке".

Глава Кремля напомнил, что товарооборот между РФ и ЕС рухнул, хотя это "естественные партнеры". "Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Любовь должна быть взаимной", - заявил Путин. Намекая, что Россия в одностороннем порядке на уступки не пойдет.