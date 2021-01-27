Кабмин 27 января начался с одной из самых горячих для Украины тем - тарифного кризиса. премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил, что правительство уже сделало, чтобы стабилизировать тарифы, а также рассказал, что еще планируется сделать.

Из вынесенных на нынешний Кабмин документов можно отметить постановления о газе по 6,99 для ОСМД и компенсациях по электроэнергии. Нововведения хоть полезные, но кардинально проблемы не решают. К примеру, о теплокоммунэнерго, которые производят тепл для населения и ждут газовых скидок, Кабин снова забыл. Как и о владельцах электроплит, которые платят за электроэнергию по-полной, но не получили права на компенсации.

Впрочем, в правительстве заверили, что продолжают искать выход из тарифного кризиса, а пока пообещали украинцам не штрафовать и не начислять пени за просроченные январские платежки.

"Страна" разбиралась, за что еще проголосовал Кабмин 27 января.

Газ для ОСМД

Кабмин расширил список получателей газа по льготной цене - 6,99 гривен.

Напомним: ранее, согласно постановлению правительства, такая цена фиксировалась на февраль и март этого года для бытовых потребителей. Теперь же добавили еще и ОСМД.

Заметим: производители тепла для населения (то есть, коммунальные предприятия) в этом списке по-прежнему не фигурируют. Хотя, как рассказал нам представитель одного из региональных теплокоммунэнерго, изначально возможность покупать газ п 6,99 для них также предусматривалась. Но, якобы, этому воспротивился "Нафтогаз", для которого скидки коммунальщикам - это большие убытки.

В теплокомунэнерго рассказывают, что за январь им выставят ценники за газ порядка 10 гривен за куб. Компании заявили, что будут лоббировать право закупать газ по 6,99 гривен.

Но, как видно, пока перспективы получать дешевый газ для них весьма призрачные, так как коммунальщики снова "потеряли" в новом газом постановлении Кабмина.

Что оно дает жителям многоэтажек? По-сути, немного. Нововведение позволит не переплачивать за кухонный газ в тех ломах, где созданы ОСМД и закупка газа оформляется не на каждую квартиру, а на объединение собственников. Но так как потребление кухне газа небольшое (прядка 10 кубов), общая платёжка кардинально не изменится.

Доплаты за электроэнергию

Кабмин определил условия получения денежной компенсации по электроэнергии. Напомним: в Украине недавно отменили льготный тариф на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт) и теперь все платят по 1,69 гривен уже с первого киловатта. В том числе и потребители, у которых установлены электрические котлы на отопление (ранее они получали льготный тариф на 3 тысячи киловатт в месяц).

В новом постановлении правительства указано, что с 1 января 2021 года (то есть, задним числом), вводится компенсация на электроэнергию для следующих категорий потребителей:

использующим электрические котлы для отопления (в том числе, в сельской местности), если они имели право на льготный тариф ранее,

проживающим в негазифицированных домах без системы централизованно отопления,

многодетным семьям и детдомам семейного типа.

При этом владельцы электроплит из списка льготников выпали. На что обратили внимание на Кабмине, но вносить изменение в постановлении уже не стали, пообещав изучить этот вопрос дополнительно. Также при расчете компенсации не будут учитывать 30% скидку, право на которую имеют льготники, в частности, чернобыльцы.

На компенсации выделят 1,4 млрд гривен и станут начислять автоматически - никуда ходить и носить справки не нужно, - заверил Денис Шмыгаль.

Важный нюанс: данные компенсации предусмотрены не на постоянной основе, а только до 31 марта. То есть, перестанут платить еще до окончания отопительного сезона.

Что будет с льготным тарифом после 1 апреля (а в эти сроки, кстати, могут повысить и основной тариф на электроэнергию для населения) - вопрос открытый.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин разрабатывает законопроект, в корм льготы по электроэнергии закрепят на постоянной основе.

Возвращайся и оставайся-2

Власти придумали новый план - как удержать трудовых мигрантов в Украине. Кабмин одобрил законопроект, которые предусматривает целый список мер по "реинтеграции" заробитчан.

Как указано в пояснительной записке, на волне эпидемии в страну вернулось порядка 400 тысяч граждан, ранее работавших за границей. И возможности из дальнейшей карьеры за рубежом в ближайшее время - под вопросом. Поэтому бывших заробитчан нужно срочно трудоустраивать в Украине. Плюс - власти не теряют надежды вернуть украинцев, которые все же выезжают на заработки в другие страны.

Для этого, в частности, предлагается платить помощь по так называемой экономической реинтеграции. На эти деньги заробитчане могут открывать в Украине свой бизнес.

Условия получения помощи следующие:

для тех, кто имеет трудовой стаж более десяти лет — выплата средств из Фонда соцстраха на безвозвратной основе

тем, чей стаж меньше 10 лет, деньги тоже дадут, но их придется возвращать

чтобы претендовать на помощь, нужно подтвердить работу за границей (и получение дохода) на протяжении не менее года и иметь стартовый капитал не менее суммы помощи по реиинтеграции

подать на конкурс бизнес-план

зарегистрироваться в Украине как физлицо-предприниматель или как юридическое лицо

Максимальная сумма, которую можно будет получить от государства - 150 тысяч гривен. Для этого из бюджета понадобится 108 млн гривен. При этом 58 млн впоследствии заробитчане должны будут вернуть (такая сумма будет выделена для тех, кто имеет стаж меньше 10 лет).

Напомним: это уже не первая попытка властей вернуть заробитчан на родину. Ранее под лозунгом "Возвращайся и оставайся" запускали льготные кредиты от Зеленского по программе "5-7-9". Правда, среди трудовых мигрантов это предложение особо популярности так и не получило. Да и обычным предпринимателям получить кредит не так просто, как кажется на первый взгляд. Как показывает опрос Европейской бизнес-ассоциации, получить льготный кредит удалось только 11% респондентов, а 27% в деньгах отказали (остальные на тот момент ждали ответа от банков).

В этот раз раздача денег также не будет массовой. В своих расчетах разработчик проекта - Минэкономики- учло затраты на компенсации всего для порядка 700 человек из числа бывших заробитчан. В ведомстве подсчитали, что 10% тех, кто на волне пандемии вернулся в Украину, уже выехали обратно за границу. А из оставшихся 360 тысяч человек склонности к предпринимательству имеет не больше 0,2%, т есть, получается, 720 человек.

Впрочем, как отмечает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, украинцы активно пытаются выехать на заработки в Европу. И в этом году число желающих работать за границей будет только расти. "Ведь люди беднеют и переходят в режим выживания. Тогда как рядом есть страны ЕС, где можно устроиться на неквалифицированную работу и случать намного больше, чем дома. Более того - усиливается тенденция, когда заробитчане стремятся стать эмигрантами. Осесть в Европе и перевезти туда семьи. К примеру, каждый третий украинце, работающие в Польше, чет остаться нам на постоянное место жительства", - говорит эксперт.

Формула для прожиточного минимума

В Украине хотят отвязать выплаты и штрафы от прожиточного минимума и необлагаемого налогом минимума.

Это уже не первая подобная попытка. "Страна" писала о подобных инициативах, но они так и не были реализованы.

На Кабмине 27 января было одобрено сразу несколько новых законопроектов на эту тему.

В частности, согласовали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предлагается изменить сумму расчета денежных взысканий и штрафов, которые сейчас привязаны к необлагаемому минимуму. Их будут считать на основании некой базовой величины, размер которой ежегодно станут прописывать в бюджете.

Но к базой величине привяжут не все платежи, а только те, что касаются начислений по социальной льготе (сейчас - половина прожиточного минимума или 1135 гривен). Это взыскания по уголовным и некоторым административным статьям (скажем, за неуплату или неполную уплату налогов). По боле «легким» статьям (скажем, а нарушение правил дорожного движения) штрафы привязаны к необлагаемому минимуму в 17 гривен. И его размер в новом законопроекте не меняется.

Еще один законопроект от Минсоцполитики на эту тему — об упорядочении расчета прожиточного минимума и связанных с ним выплат и сборов.

Предлагается следующее

с 1 января 2022 года изменить формулу расчета прожиточного минимума. В частности, хотят считать прожиточный минимум, исходя из реальных потребностей человека и цен на товары и услуги. Напомним: сейчас официальный прожиточный минимум — 2270 гривен, тогда как реальный не менее 5 тысяч. В рекомендациях профильного комитета Рады к проекту бюджета уже несколько лет кряду фигурирует задание для Кабмина привести цифры прожиточного минимума к реальному показателю, но при ульи наличия финансовых возможностей. А их пока так не нашли. В том числе, и потому, что к прожиточному минимуму привязана масса социальных выплат (помощь на детей, по инвалидности, некоторые виды пенсии и пр.).

чтобы решить проблему, предлагается отвязать многие выплаты от прожиточного минимума и привязать их к базой величине. Точнее, их будет даже несколько: отдельно для доплат и надбавок, отдельно для помощи на детей, соцвыплат взрослому населению и т.д. Эти базовые величины станут пересматривать дважды в год.

Таким образом, как отметила министр соцполитики Марина Лазебная, на прожиточный минимум будут ориентироваться только при определении социальных платежей, скажем, минимальных зарплат, пенсий и пр.

Да и то, к примеру, стипендий или выплат по линии Фонда соцстраха (скажем, больничных) это касаться не будет.

Для остальных же платежей будут свои базовые величины, не зависящие от прожиточного минимума.

Также в проекте прописаны ориентировочные размеры некоторых выплат.

К примеру, в случае гибели военнослужащего, его семья получит сумму в 645-965 базовых величин (сейчас — 500-750 прожиточных минимумов). выплаты для венных, получивших инвалидность — 320-515 базовых величин (сейчас — 250-400 прожиточных минимумов).

Пенсионерам, которые имеют заслуги перед родиной и сейчас случают надбавки в размере 200% от минимальной пенсии, будут насчитывать 70% базовой величины.

Исходя из этого можно предложить, что базовая величина будет неким средним значением между нынешним официальным прожиточным минимумом и реальным, то есть, примерно 3-3,5 тысячи. Или же (если базовую величину ставят на уровне текущего прожиточного минимума, то есть, 2270 гривен) отдельные выплаты резко повысят (скажем, военнослужащим), а некоторые, наоборот, снизят (к примеру, доплаты к пенсиям - почти втрое).

Пенсии по-новому

С подачи Минсоцполитики Кабмин одобрил также законопроект, касающийся пенсий.

Нововведений несколько.

Во-первых, по индексациям пенсий. Напомним: сейчас индексации проводятся ежегодно по формуле: 50% роста средней зарплаты плюс 50% инфляции за прошлый год. Но точная дата индексации не определена, что позволяет правительству переносить сроки (скажем, в прошлые годы индексации были то с марте, то в мае). В проекте предлагается проводить ежегодные индексации не позже 1 марта.

Во-вторых, на общих основаниях (и по общей формуле) будут индексировать пенсии военнослужащим, госслужащим, ученым. Им пенсии не индексировали с 2014 года, а в процессе пенсионной реформы перерасчет спецпенсий фактически вылетел из законодательства.

По военным после акций протестов пенсионеров, проблему пытались решить. Пенсии пересчитали с учетом возросшего денежного обеспечения в армии, но всю сумму на руки пенсионерам не дали, а разбили доплаты на несколько лет.

Теперь же хотят изменить формулу, привязываясь уже не к реальным зарплатам в армии или на госслужбе, а к общей формуле. В итоге индексация тем же военным может оказаться меньшей, чем если бы считали по росту реальных зарплат в армии.

В-третьих, хотят разрешить уходить на пенсию по возрасту тем, кто попал под сокращения, на 1,5 года раньше, чем положено по возрасту. Расчет следующий: если такие люди станут на биржу труда, то будут получать пособие больше 5 тысяч гривен, а если их отправят на пенсию — около 3,5 тысяч гривен. То есть, налицо - экономия для бюджета. Также на досрочную пенсию могут рассчитывать родители, ухаживающие за детьми с редкими заболеваниями, не входящими в список тех, чт дают право на получение инвалидности.

Как указано в пояснительной записке, реализация этого проекта потребует дополнительных затрат. Пока определились с суммой порядка 8 млн гривен - на досрочные пенсии для родителей тяжело больных детей и надбавки за более поздний выход на пенсию. Но будут еще дополнительные затраты на индексации пенсий, размер которых требует утончения. Как будет справляться с дополнительной нагрузкой и без того дефицитный Пенсионный фонд — вопрос открытый. И на этот нюанс уже обратил внимание Минфин, у которого появились замечания к проекту.

Отчисления из детсадов и обучение за деньги

Кабмин обновил положение о дошкольном учебном учреждении. Оно регламентирует, в том числе, зачисления детей в дошкольные учреждения. Так, на указано, что в коммунальных садики детей берут на свободные места согласно очередности. Право на первоочередное зачисление имеют дети, проживающие на территориально участке, закрепленном за дошкольным учреждением, братья и сестры тех, кто уже посещает данный садик, дети работников детсада.

Уточнены условия отчисления из детсадов. В частности, отчислять будут тех, кто не посещал садик без уважительных причин два месяца и более, по достижению ребенком 7 лет или по стоянию здоровья (если диагноз не позволят посещать детсад общем типа).

Указано, что могут комплектоваться группы из детей разного возраста, круглосуточные группы или группы для краткосрочного пребывания (для детей младше года).

Также расписано обучение детей - оно должно вестись по программам Министерства образования, но конкретное наполнение и специализацию выбирает педсовет детсада. Дополнительные образовательные услуги могут предоставляться за деньги.

Как пересчитают стипендии

В Украине повысят стипендии, правда, пока только социальные. Если сейчас стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляют от 1180 гривен (для учащихся ПТУ) до 2360 гривен (для студентов вузов), то по новому постановлению Кабмина суммы вырастут до 150% прожиточного минимума для детей от 6 до 18 лет или трудоспособных лиц (если студенты старше 18, но младше 23 лет).

Таким образом, новый размер социальных стипендий составит от 3405 до 3592 гривен в месяц.

Среднее образование стало необязательным

Кабмин внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах. Правок немного, но они очень важные.

К примеру, если сейчас указано, что опорные школы должны обеспечивать полное среднее образование, то в новом варианте фигурирует лишь начальное и базовое образование (то есть, без старших классов).

Также, если сейчас, чтобы получить статус опорной, школа должна иметь ресурсы и возможности для обеспечения учебы на должном уровне и отвечать "образовательным потребностям учащихся", то в новой интерпретации последние требования исключены. Указано лишь, что статус опорной школы присваивается по результатам конкурса, условия которого определяет местная власть. То есть, в принципе, чиновники могут назвать опорной любую школу.

По действующим правилам, опорные школы могут иметь специальные помещения для проживания учащихся и преподавателей. Из новой версии этот пункт уже исчез, указано лишь, что школа должна организовать подвоз детей и учителей, да и то, «при потребности»

"Страна" уже писала о рисках появления так называемых "лишних" детей, которым не найдется места в старшей школе. Мы также сообщали о том, что в Меморандуме с МВФ украинские власти фактически подписались на "оптимизацию" школ. Последние нововведения Кабмина как раз вписываются в эту концепцию, и фактически отменяют право многих украинцев на бесплатное полное среднее образование.