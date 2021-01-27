В Пакистане в ноябре 2020 года приняли законопроект, который обязывает американские соцсети Twitter и Facebook в течение суток удалять контент по требованию надзорного органа. Правительство государства заявило, что намерено пересмотреть данные ограничения после многочисленных обращений от правозащитных групп.

Об этом пишет Aljazeera.

Согласно законопроекту, соцсети Twitter и Facebook заблокируют в стране, если не начнут удалят контент по требованию властей. Кроме того, мессенджеры, такие как WhatsApp обязаны передавать правительству Пакистана данные переписки без решения суда. В случае отказа их ждет штрафа до 3,1 миллионов долларов или блокировка на территории страны.

Правила позволяют подвергать цензуре контент, который считается нарушающим "славу ислама", "целостность, безопасность и защиту Пакистана", "общественный порядок" или "порядочность и мораль".

Правозащитные группы осудили данные правила, так как они нарушают права граждан на свободу выражений и решили обратиться в суд. Между тем, другие правозащитники заявили, что не очень верят обещаниям правительства пересмотреть ограничения.

Азиатская интернет-коалиция (AIC), которая представляет Google, Facebook, Twitter, также обеспокоена ограничениями в соцсетях. Организация написала премьер-министру Пакистана Имрану Хану письмо с требованием предоставить гражданам Пакистан свободно пользоваться соцсетями.

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