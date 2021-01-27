Скандал с заказом убийства генерала СБУ не утихает. Во вторник, 2 февраля, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в причастности к этому делу, даст пресс-конференцию в Брюсселе.

Соответствующий анонс опубликован на сайте Пресс-клуба Брюсселя Европа.

"Бывший первый заместитель руководителя Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины", - сказано в анонсе пресс-конференции.

Мероприятие запланировано на 10:00 (09:00 по Киеву - Ред.), оно будет транслироваться онлайн.

Напомним, 22 января в Киеве правоохранители попытались задержать экс-первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

В этот день по подозрению в участии в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.

Подробно о громком скандале в спецслужбе ранее писала "Страна".