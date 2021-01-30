Сегодня, 30 января, начинается ретроградное движение Меркурия. Оно продлится до 21 февраля.

Помимо этого периода в 2021 году у Меркурия "эти дни" будут еще 2 раза: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Обычно, люди объясняют мелкие неудачи влиянием самой маленькой планеты Солнечной системы. Так ли это на самом деле и как пережить явление, когда Меркурий замедляет свое движение.

Что такое ретроградный Меркурий

Меркурий в этом году чаще других планет будет находится в ретродвижении. Он отвечает за общение с людьми, интеллект, бизнес, встречи и идеи. Поэтому крайне важно обращать внимание на то, что и как вы говорите. Избегайте в этот период необдуманных высказываний и опрометчивых поступков.

Откажитесь от рискованных сделок, даже если они будут заманчивыми. Любую поступающую к вам информацию нужно тщательно проверять.

В этот период может нелегко даваться учеба, которая является важной "меркурианской" составляющей. Обращайте внимание на точную информацию, детали и даты.

Также необходимо подходить обдуманно к покупкам, знакомствам, изменению внешности. Этот период может быть эмоциональным и склонять к полярности мнений, неопределенности, сомнениям, страсти и ревности.

Каким знакам грозит ретроградный Меркурий в январе-феврале 2021

Овны, Раки и Весы ощутят влияние планеты сильнее всего. Звезды советуют вам быть осторожными. Вам важно не драматизировать ситуации, не тратиться и не посещать в этот период салон красоты, чтобы не согласиться на радикальные изменения. Тщательно изучайте документы перед тем, как оставить на них свою подпись, ведите подсчет тратам,

Для Скорпионов, Тельцов, Рыб, Дев и некоторых Козерогов ретроградный Меркурий достаточно лоялен. Вы сможете повернуть любую ситуацию в свою пользу и занять выигрышную позицию, но расслабляться не стоит. Это время лучше использовать, чтобы проанализировать свои контакты и расстаться с некоторыми людьми.

Остальным знакам зодиака нужно быть просто внимательными, не начинать глобальные проекты и быть готовыми к тому, что не всегда отношения могут развиваться спокойно. Также важно быть терпимее с окружающими, не пытаться объять необъятное и больше времени проводить с близкими.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

Остерегайтесь крупных покупок, не берите кредит, не одалживайте денег. Купленные вещи могут быстро прийти в негодность, потеряться или оказаться крадеными.

Не стоит срываться в путешествия или уезжать в командировки. Также откажитесь от оформления документов. Если не можете отказаться от поездок, будьте крайне осторожными в пути: сверяйте маршрут, проверяйте бронирование.

Нельзя заключать сделки, открывать бизнес или искать новых партнеров. Все действия в этом направлении окажутся безрезультативными, а партнеры не оправдают доверия.

Не стоит в этот период начинать серьезные отношения и заключать брак. Ваша страсть может закончиться слишком быстро, а партнер окажется не тем человеком, каким выглядел изначально.

Откажитесь от дорогостоящих курсов по изучению языка, похудению, прокачке уверенности и других проектов по саморазвитию. В этот период информация усваивается сложно.

Что можно делать в период ретро-Меркурия

Постарайтесь сосредоточиться на простых делах, ранее начатых проектах, доделайте ремонт в комнате, допишите план, сверьте коэффициенты эффективности.

Можете сменить хобби на более простое и приятное увлечение.

Важно расчистить помещение для нового, навести порядок в доме, рассортировать вещи и избавиться от ненужного.

Не вздумайте возвращаться к бывшим. Прежние отношения не удастся наладить. Лучше дать это понять второй стороне и окончательно поставить точку в этом вопросе, если еще не поставили.

В конце концов, ретроградный Меркурий - это не фатально. Поэтому не спешите ставить свою жизнь на паузу. Постарайтесь быть внимательными к тем сферам, за которые отвечает планета, не ищите новой работы или спутника. Лучше проявить чуткость к вашему настоящему коллективу и объясниться с давними приятелями. События так или иначе происходят в жизни каждого из нас, поэтому лучше их не торопить.