Во вторник, 26 января, телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным состоялся по просьбе Кремля. Во время беседы возникли разногласия, которые касаются вопроса по Донбассу.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Так, всего разговор между лидерами государств длился около 35 минут, беседа по рабочим вопросам была достаточно откровенной. Кроме прочего, у президентов есть серьезные разногласия по Донбассу.

"Лидеры отметили наличие серьезных разногласий, но высказались за продолжение диалога", - сказал Песков. Перспективы личной встречи не обсуждались.

Напомним, как в Кремле, так и в Белом доме уже рассказали свои версии телефонного разговора президентов.

Также сообщалось, что власти США и России договорились продлить до 5 февраля 2026 года договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). На сегодняшний день СНВ-3 является единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. Если бы его не продлили, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.