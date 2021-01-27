ОМОН Росгвардии в Москве в преддверии новых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального разместил объявления о поиске силовиков на сервисах по поиску вакансий.

"Поступившим на службу в ОМОН предоставляется следующее: заработная плата от 45 тысяч рублей на руки (почти 16 800 грн по курсу - Ред.) + премии и надбавки; полная занятость, сменный график 2/2; бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве; перспектива карьерного роста; путевки в санатории и дома отдыха Росгвардии РФ; бесплатное обслуживание в ведомственной поликлинике; льготы в детских садах и школах", - говорится в объявлении.

В других объявлениях говорится, что зарплата может доходить о 70 000 рублей на руки (чуть менее 1000 долларов).

При этом требований к кандидатам на должность немного - оконченное среднее полное образование и готовность потратить три месяца на трудоустройство. За это время кандидаты пройдут несколько врачебных комиссий и проверку на привлечение к уголовной и административной ответственности.

Отметим, что вакансии размещены в сразу нескольких российских городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Кирове, Сыктывкаре, Красноярске и других.

Напомним, прошлая акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Москве сопровождалась столкновениями демонстрантов с ОМОНом. По данным портала ОВД-Инфо, на митингах в столице России были задержаны 1538 человек.

В штабе Навального запланировали новую акцию протеста на воскресенье, 31 января.