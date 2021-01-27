Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова, уехавшая из Украины в Россию, заявила, что собирается уехать в США и продолжить там свою творческую жизнь.

Об этом она рассказала изданию "Московский комсомолец".

"Я же не чья-то собственность, нормальные люди это понимают, что я свободный человек, перемещаюсь по миру, бываю не только в Украине и России. Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах", - рассказала певица.

Напомним, что 24 января стало известно, что Мария Максакова тайно вернулась в Россию. В интервью "Стране" певица заявила, что планирует вернуться в Украину. Однако по мнению эмигрировавшего в Киев экс-депутата российской Госдумы Ильи Пономарева, Максакова покинула Украину навсегда.