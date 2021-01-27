Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина".

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Конкорд", связанной с Пригожиным, пишет ТАСС.

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров", - сказано в сообщении.

В комментарии, о котором идет речь, бизнесмен назвал "слабой" "американскую военную машину" и заявил, что "Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу".

Евгений Пригожин завел страницы в Facebook и Twitter 8 января. В Facebook сообщили, что решение о блокировке является окончательным, о ее причинах не сообщается "по причинам безопасности". В Twitter аккаунт Пригожина заблокировали из-за нарушений правил соцсети.

"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подмётки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул", - прокомментировал бизнесмен действия администрации соцсетей.

Напомним, летом 2020 года США ввели санкции против компаний, связанных с "поваром Путина".

Также мы писали о том, что в 2019 году США ввели санкции против двух россиян и трех компаний, связанных с фабрикой троллей Пригожина.