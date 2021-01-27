В ночь на 27 января, в Польше, где массовая вакцинация населения от коронавируса началась в конце декабря прошлого года, произошел первый случай кражи препарата. Из медицинского учреждения украли партию для вакцинации 18 человек.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Вакцины украли ночью из частного медицинского центра в небольшом городе Илово-Осада, возле Дзялдово в Варминско-Мазурском воеводстве. Населения городка - менее 3 тысяч человек и там всего один пункт вакцинации. Препарат, который был украден, предназначался для вакцинации людей, теперь ее пришлось отложить.

"Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа", - рассказал представитель местной полиции.

По предварительной версии полиции, преступники проникли в клинику через окно, которое разбили. Были украдены также и другие лекарства.

Напомним, в Польше будут выдавать специальные паспорта вакцинации в виде QR-кода. Код будет подтверждать, что человек привит.

Также сообщалось, что в Польше после прививок от Covid-19 зафиксировано 283 побочных эффекта. Среди них 231 случай носили легкий характер, но один закончился летальным исходом.