В парламенте зарегистрирован законопроект №4648 "Об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования", принятие которого позволит проводить обучение с учетом интересов граждан Украины, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам.

Авторами документа стали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Соавтор законопроекта, народный депутат Наталия Королевская пояснила "Стране", что принятие документа позволит детям получать образование на русском языке или языках тех национальных меньшинств, к которым они относятся. С этой целью вносятся изменения в статью 7 закона "Об образовании", а также изменения к закону "О функционировании украинского языка как государственного" в части языка образования.

"Своими бездумными и непрофессиональными решениями, как предыдущая, так и действующая власть, грубо нарушая Конституцию Украины, запретили части наших граждан, которые принадлежат к национальным меньшинствам и коренным народам, учиться на родном для них языке. Это не просто неконституционное решение, нарушающее права людей, это решение еще и направлено на разделение и дискриминацию общества по языковому признаку. В данный момент мы оспариваем Закон "Об образовании" в Конституционном суде и не сомневаемся, что суд признает его неконституционным", - заявила "Стране" Наталия Королевская.

По словам нардепа, законопроект №4648 "Об обеспечении языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования" направлен на восстановление прав граждан использовать родной язык в образовательном процессе.

"Понимая, что рассмотрение нашего обращение Конституционным судом может затянуться, а уже со следующего учебного года русский язык полностью исключат из образовательного процесса, мы зарегистрировали законопроект, который предусматривает свободное развитие и равноправие всех национальных языков. Его принятие обеспечит использование разных языков в процессе образования, с учетом интересов граждан Украины, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам Украины. Принятия этого проекта закона ждут украинские румыны Буковины, украинские венгры Закарпатья и русскоязычные украинцы с Юга и Востока Украины. У нас один государственный язык – украинский, но это не означает, что те украинцы, которые общаются на других языках, должны чувствовать какие-то ущемления или запреты, связанные с языком своего общения", - отметила Наталия Королевская.

Напомним, согласно закону "Об образовании", национальные меньшинства, язык которых является одним из официальных языков Евросоюза, имеют возможность получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык до 2023 года. Дети русскоязычных граждан лишились возможности получать образование на русском языке с сентября 2020 года.

Эти положения закона были раскритикованы Венецианской комиссией "За демократию через право". В июле 2019 года на саммите Украина - ЕС в Брюсселе было принято совместное заявление, в котором говорилось: "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие".