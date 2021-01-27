Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США, о котором говорили по телефону президент США Джо Байден лидер РФ Владимир Путин. Документ будет действителен до 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 27 января.

Отметим, что от разговора Путина с Байденом до ратификации прошло 16 часов, после этого федеральный закон приняли единогласно.

Напомним, во вторник, 26 января, президенты РФ и США созвонились. По итогам разговора они с срочном порядке поручили своим сотрудникам работать над продлением договора. В этот же день Путин внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия документа составлял 10 лет, однако пунктом 2 статьи XIV договора предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение.

Документ предусматривает, что предусматривает, что Россия и США должны сократить свои стратегические наступательные вооружения (ядерные арсеналы) таким образом, чтобы к 5 февраля 2018 года и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.