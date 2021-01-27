Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым повышается необлагаемая стоимость международных посылок с 100 евро до 150 евро (приблизительно с 3 400 грн до 5 100 грн по курсу). Также инициатива предлагает назначить ответственность за уплату налогов с международных отправлений оператора почтовой связи.

За законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)" на сегодняшнем заседании проголосовали 346 парламентариев. За связанный с ним проект закона №4279 проголосовало такое же количество народных депутатов.

Авторы инициативы предлагают унифицировать подходы и упростить администрирование и приведение в соответствие норм Налогового и Таможенного кодексов. С этой целью документ инициирует увеличение стоимости ввозимых на таможню Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес физического лица с 100 евро до 150 евро.

Также законопроект предусматривает возложение ответственности за наложение и уплату в бюджет налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Украины на оператора почтовой связи и экспресс-перевозчика, если они осуществляют декларирование таких товаров путем представления реестров (временных и/или дополнительных).

Документ также предлагает установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Кроме того предполагается упростить декларирование товаров, стоимость которых превышает 150 евро, но не превышает эквивалент 10 тысяч евро за счет отказа от декларанции Н-16 и подачи дополнительного реестра. Согласно нормам законопроекта, товары, которые пересылаются для одного получателя-физлица в одном грузе от одного отправителя в международных депешах и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых больше EUR, но не больше 10 тысяч евро, декларируются экспресс-перевозчиком/почтовым оператором путем представления реестров (временных и/или дополнительных) международных экспресс-отправлений или гражданином (его уполномоченным им лицом) в порядке, установленном для граждан.

Напомним, 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми была сокращена необлагаемая налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях до 100 евро для одного отправителя-физлица. До этого предельная беспошлинная стоимость посылки составляла 150 евро.

Ранее мы разбирались, сколько сейчас платят физлица за посылки дороже 100 евро.