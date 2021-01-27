Состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным идеально соответствует интересам Украины. Такое мнение высказали в Офисе президента Владимира Зеленского.

Как рассказал журналистам советник главы ОП Михаил Подоляк, своим звонком Путину Байден заявил о возвращении в мировую повестку и дал понять, что нормальные отношения с РФ возможны лишь при ее отказе от агрессивной политики.

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила. И хотя формальная причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины", - рассказал Подоляк.

По мнению Подоляка, Байден подтвердил безусловную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Джо Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым - в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира", - добавил Подоляк.

В ОП уверены, что у России есть только один шанс на "хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром" - полное прекращение ее агрессивной политики и возвращение всех оккупированных Россией территорий. Подоляк считает, что Байден акцентировал это "очень четко, предметно и системно".

Напомним, 26 января недавно приступивший к обязанностям президента США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге. У Путина не упомянули, что обсуждался вопрос с Навальным, а то, что у Байдена прозвучало как "решительная поддержка суверенитета Украины", назвали "внутриукраинским урегулированием".