Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переписке с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом она заявила в среду, 27 января.

"Я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию", - сказала она.

Также Лидер "Батькивщины" добавила, что общается с властью для того, чтобы переориентировать её на работу для Украины. Кроме того Тимошенко заявила, что будет использовать все возможности для изменения стратегии государства. По её словам, сейчас Украина отдаёт ресурсы, возможности, землю и финансы глобальным финансовым спекулянтам, а в стране остаются только долги и бедность.

Напомним, вчера появились скриншоты переписки Юлии Тимошенко, где она приглашала в гости Андрея Ермака и говорила ему, что уже переговорила со Стефанчуком (вероятно, заместителем Верховной Рады) и готова рассказать о беседе.

Также мы рассказывали, что Юлия Тимошенко снова сменила образ. Нардеп пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической и без очков.