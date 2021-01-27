Власти Соединенных Штатов и России договорились продлить до 5 февраля 2026 года договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок этого документа должен был истечь 5 февраля 2021 года.

Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту о ратификации соглашения, который был зарегистрирован в Госдуме РФ президентом Владимиром Путиным.

"Российская Сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию Договора. В январе 2021 г. достигнуто принципиальное согласие Сторон продлить Договор на пять лет", - говорится в документе.

Само соглашение о продлении СНВ-3 было заключено между США и Россией 26 января в форме обмена нотами.

Соглашение о продлении договора было заключено между странами 26 января 2021 года в форме обмена нотами.

"Посольство от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет до 5 февраля 2026 года. В случае согласия Российской Федерации с данным предложением посольство предлагает считать настоящую ноту и ответную ноту министерства составляющими Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о продлении Договора, которое вступает в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны", - говорится в ноте МИД РФ, направленной посольством США в Москве.

В ответной ноте российское министерство иностранных дел засвидетельствовало свое уважение посольству США и подтвердило получение ноты касательно продления договора.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия документа составлял 10 лет, однако пунктом 2 статьи XIV договора предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение.

Договор СНВ-3 предусматривает, что Россия и США должны сократить свои стратегические наступательные вооружения (ядерные арсеналы) таким образом, чтобы к 5 февраля 2018 года и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Также договором оговариваются вопросы охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации стратегических наступательных вооружений. В нем также присутствуют положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

На сегодняшний день СНВ-3 является единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений. Если бы его не продлили, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Напомним, вопрос о продлении СНВ-3 поднимался в ходе вчерашнего телефонного разговора президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. О чем еще говорили стороны - читайте в нашем материале.

О намерении Байдена продлить договор стало известно через короткое время после его инаугурации.