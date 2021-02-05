5 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3623, - он предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронные.

Это не только позволит хранить данные в едином реестре онлайн, но и автоматически назначать пенсии.

Разбирались, для чего нужны цифровые трудовые книжки.

Зачем ввели электронные трудовые книжки

Заменить бумажные трудовые книжки в бумажном виде собирались еще в 2019 году. Это вписывается в концепцию власти о "стране в смартфоне".

"Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота. Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв ", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что говорится в законе

Проект закона предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронный учет в течение пяти лет. За этот срок в Госреестр застрахованных лиц должны перенести сведения из привычных трудовых книжек. Все это время можно будет использовать как книжку, так и электронную форму.

Законопроект предлагает:

- вносить сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи.

- выдавать работнику оригинал бумажной трудовой книжки под роспись после внесения сведений о трудовой деятельности в Госреестр.

- по требованию работника дублировать в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Также электронная трудовая позволит автоматически назначать пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При переносе назначения пенсии и продолжении трудовой деятельности размер пенсии должен повышаться на 0,5-0,75%.

При автоматическом назначении пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программы Государственного реестра наиболее выгодного варианта для начисления пенсии, включая дату такого назначения.

После принятия закона подтверждением увольнения будет служить экземпляр приказа об увольнении, а не трудовая на руках, как раньше.

Что запишут в электронную книжку

Цифровая трудовая будет хранить информация о работнике: номер удостоверения застрахованного лица, ФИО, дата рождения, контактная информация, фото.

После смерти в этот раздел будут вносить данные о смерти. А также данные о стаже, зарплате, уплаченных социальных взносах и общий страховой стаж. Информация в электронной трудовой будет храниться 75 лет после смерти работника.

Как проверить записи

Предполагается, что данные о стаже работников будут вносить в реестр работодатели.

Проверить свои данные о записях в своей трудовой книжке, начиная с 2000 года, можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Правда, для этого понадобится электронная цифровая подпись.

Ранее Пенсионный фонд отчитался, что ввел новый онлайн-сервис - "Электронная трудовая книжка". Он доступен на веб-портале электронных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), а затем действовать по алгоритму, который предлагает ПФУ.

В электронной книжке можно будет посмотреть информацию о трудовых отношениях работника, начиная с 2000 года. Данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года уже есть и так. Они используются для расчета пенсий или других социальных выплат. Информацию до 2000 года можно будет подать в виде заверенных скан-копий.