5 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3623, - он предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронные.
Это не только позволит хранить данные в едином реестре онлайн, но и автоматически назначать пенсии.
Разбирались, для чего нужны цифровые трудовые книжки.
Зачем ввели электронные трудовые книжки
Заменить бумажные трудовые книжки в бумажном виде собирались еще в 2019 году. Это вписывается в концепцию власти о "стране в смартфоне".
"Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота. Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв ", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что говорится в законе
Проект закона предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронный учет в течение пяти лет. За этот срок в Госреестр застрахованных лиц должны перенести сведения из привычных трудовых книжек. Все это время можно будет использовать как книжку, так и электронную форму.
Законопроект предлагает:
- вносить сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи.
- выдавать работнику оригинал бумажной трудовой книжки под роспись после внесения сведений о трудовой деятельности в Госреестр.
- по требованию работника дублировать в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.
Также электронная трудовая позволит автоматически назначать пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При переносе назначения пенсии и продолжении трудовой деятельности размер пенсии должен повышаться на 0,5-0,75%.
При автоматическом назначении пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программы Государственного реестра наиболее выгодного варианта для начисления пенсии, включая дату такого назначения.
После принятия закона подтверждением увольнения будет служить экземпляр приказа об увольнении, а не трудовая на руках, как раньше.
Что запишут в электронную книжку
Цифровая трудовая будет хранить информация о работнике: номер удостоверения застрахованного лица, ФИО, дата рождения, контактная информация, фото.
После смерти в этот раздел будут вносить данные о смерти. А также данные о стаже, зарплате, уплаченных социальных взносах и общий страховой стаж. Информация в электронной трудовой будет храниться 75 лет после смерти работника.
Как проверить записи
Предполагается, что данные о стаже работников будут вносить в реестр работодатели.
Проверить свои данные о записях в своей трудовой книжке, начиная с 2000 года, можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Правда, для этого понадобится электронная цифровая подпись.
Ранее Пенсионный фонд отчитался, что ввел новый онлайн-сервис - "Электронная трудовая книжка". Он доступен на веб-портале электронных услуг.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), а затем действовать по алгоритму, который предлагает ПФУ.
В электронной книжке можно будет посмотреть информацию о трудовых отношениях работника, начиная с 2000 года. Данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года уже есть и так. Они используются для расчета пенсий или других социальных выплат. Информацию до 2000 года можно будет подать в виде заверенных скан-копий.