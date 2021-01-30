В субботу, 30 января, наступит 18-й лунный день, который может быть сопряжен с возникновением неожиданных проблем. Чтобы разобраться с ними, потребуется проявить максимальную сдержанность и благоразумность. В группе риска находятся представители Овнов, Дев и Стрельцов, которым сегодня откроется первопричина их неудач.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овны готовы ради своей цели пожертвовать не только своим временем, но и некоторыми идеалами. В отличие от символа года - Быка, который будет стоять на своем до последнего. Так и встретятся два упрямства, упершись рогами друг в друга. Это станет прекрасным уроком для Овнов: вместо того, чтобы биться в закрытые ворота, их можно обойти или найти новые. Просто примите как факт, что это двери - не ваши.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Сегодня у Девы могут возникнуть трудности с выражением своих эмоций. Судьба будет подкидывать вам такие ситуации, где потребуется проявить сильные чувства. Запомните, что главные ваши качества на пути к успеху - это умение предчувствовать и анализировать ситуацию, внимательность к деталям, развитое чувство долга и дипломатичность. Они работают в комплекте с душевностью, мягкостью и эмпатией. Поэтому чем быстрее вы научитесь проявлять душевность наряду с интеллектом, тем меньше уроков получите.

Стрельцы (23 ноября - 21 декабря)

Стрелец может быть не согласен с тем, что уже дозрел до чего-то большего и лучшего в своей жизни. Поначалу представителям знака может казаться, что они выбрали неподходящее время/место или ситуацию для своего карьерного и духовного роста. Действительно, не все будет получаться с первого раза. И даже со второго успех не придет к вам. На новом поприще вам нужно аккумулировать энергию, чтобы ощутить радость и счастье в процессе пути. Тогда вы и поймете, что ваш путь - правильный.

Остальным знакам Зодиака понадобиться соблюдать осторожность в финансовых вопросах и не хвататься опрометчиво за новые проекты, поскольку это может быть связано с риском и недостаточно продуманными решениями.

Напомним, в январе 2021 года Овны решали нетипичные для себя задачи, Девы трансформировали любовные эмоции в рациональную сферу, а в жизни Стрельцов преобладали чувства вдохновения.

Как писала "Страна", год Быка будет отличаться решительностью, логикой и торжеством силы. Кому-то он принесет облегчение, а кого-то заставит самоотверженно трудиться.