В Верховной Раде поддержали законопроект №424, который защитит украинцев от коллекторов. Нардепы приняли документ в первом чтении, отдав за него 355 голоса.

Законопроект предусматривает определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности:

соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступке права требованию новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в реестр коллекторских компаний;

уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора (в сроки и порядке, определенные Национальным банком Украины);

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и предоставлять рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований к этичного поведения (2 и более раз за год).

Документ также предлагает установить требования к взаимодействию с потребителем (его представителем) при урегулировании просроченной задолженности (требования этического поведения), которая может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

отправка сообщений (текстовых, голосовых и иных сообщений, в том числе без привлечения работников путем использования программного обеспечения);

отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом, во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица – представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Законопроектом предлагается наделить Национальный банк Украины полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, другими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований к этическому поведению).

Документ определяет следующие позиции по коллекторам:

на этапе оформления договора на получение кредита заемщик должен быть заранее предупрежден, что он может быть передан для взыскания коллекторам;

кредитор должен иметь договор о сотрудничестве с коллекторской компанией исключительно из реестра НБУ;

коллекторские компании открыто сообщают (на веб-сайтах, непосредственно по месту предоставления услуг) о требованиях этического поведения;

коллектор должен уведомить заемщика о компании-кредиторе, предоставить в течение 10 дней по требованию документы о сотрудничестве;

хранить в течение 3 лет записи разговоров с заемщиком или поручителем.

Коллекторам запрещается:

взаимодействовать с заемщиком до предоставления соответствующего договора с кредитором;

взаимодействовать с третьими лицами, не являющимися сторонами договора;

требовать взять на себя обязательства от близких, поручителей, представителей заемщика;

звонить с 20:00 до 8:00, использовать засекреченный номер, звонить чаще 2 раз в сутки;

сообщать недостоверную информацию о размере долга и последствиях неуплаты;

представляться сотрудниками государственных органов;

использовать надписи на конвертах "исполнительный документ", "решение о взыскании", "уведомление о выселении".

Документ определяет санкции, которые можно применить к коллекторам:

письменное предостережение регулятора (НБУ);

штраф в размере от 3 000 до 6 000 необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн - 102 тыс. грн);

временный запрет на осуществление деятельности;

исключение из реестра коллекторских компаний.

Напомним, Национальный банк Украины намерен создать специальный реестр коллекторских компаний в Украине, а также выдвинуть требования к работе такого бизнеса.

Также мы сообщали, что в Киеве поймали псевдо-коллекторов, которые вымогали несуществующие долги.