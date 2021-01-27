Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что правоохранители завели уголовные дела в отношении его подзащитного и нового американского лидера Джо Байдена.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

"Уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины (Виктора) Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - заявил юрист.

По его словам, уголовные производства были открыты на основании заявления народного депутата Андрея Деркача.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, в мае прошлого года Печерский суд обязал Офис генерального прокурора Украины начать расследование возможного вмешательства Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

10 ноября Нацполиция закрыла уголовное производство против объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена.

Ранее "Страна" публиковала интервью с Деркачем, который обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена.