В связи с активизацией циклона, который пришел в Украину со стороны Греции и Болгарии, в некоторых областях страны 27 и 28 января ожидаются сильнейшие снегопады. Непогода приведет к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрметцентра.

По данным синоптиков, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедицу, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за значительного мокрого снега, гололеда и порывов ветра в Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности. В Кировоградской области синоптики обещают сугробы снега до 30 см.

"Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, 27 января Одессу засыпало снегом. По состоянию на 08:00 высота покрова уже достигала 5-6 сантиметров. Дорожные и коммунальные службы расчищают улицы с 04:00. Горожан просят не выходить из дома.

Также мы писали, что на Волыни техника для уборки снега застряла в снегу. Спасатели выехали для оказания помощи. Технику вытащили автоцистерной.