Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил для Украины 1,2 млн британских ПЦР-тестов для определения Covid-19. Об этом во время брифинга 27 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики Covid-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП "Укрвакцина" и мы будем дальше распределять их между нашими лабораторными центрами", - сказал Степанов.

По его словам, закупка состоялась за кредитные средства Всемирного банка, соглашение о ней подписали в мае 2020 года.

Степанов добавил, что сейчас тестирование на коронавирус бесплатно проводят всем гражданам, имеющим признаки ОРВИ и находящимся в контакте с больным Covid-19. У семейных врачей пока есть быстрые тесты для определения антигена к коронавирусу в течение 15 минут. Также создано 2 373 центра тестирования, карта с расположением этих центров доступна на сайте Министерства здравоохранения.

Степанов призвал граждан обращаться за тестированием. В случае, если в нем отказывают, необходимо обратиться в контакт-центр Мнздрава по телефону 0800 60 20 19.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав снова хочет поделить Украину на карантинные зоны.

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