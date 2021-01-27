Действие предельной цены на природный газ в 6,99 грн/куб. м в феврале-марте может быть расширено на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Соответствующая инициатива внесена в повестку заседания Кабинета министров Украины, которое состоится в среду, 27 января.

По данным министерства энергетики, которое разработало этот документ, большинство бытовых потребителей газа остались клиентами региональных газосбытовых компаний несмотря на то, что в августе 2020 года был введен свободный рынок для населения.

В августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газсбытов (доля свыше 90%) население переплатило за газ 8,4 млрд грн, или 670 грн на одного абонента. При этом средняя цена топлива у региональных газсбытов на 36% выше, чем у ГПК "Нафтогаз Украины".

В январе 2021 года из-за сильных холодов цена газа на европейских рынках существенно выросла, что может привести к ее росту и для уязвимых потребителей Украины на 14%, с ростом платежки за газ в феврале на 175 грн. В связи с этим Кабмин устанавливает предельную цену на газ для бытовых потребителей и намерен распространить ее действие на ОСМД.

По данным НКРЭКУ, в Украине около 12,5 млн домохозяйств, потребляющих газ. Половина из них - частные дома, вторая - многоквартирные дома. В частных домах около 40% имеют газовую плиту и котел, в многоквартирных - 28% имеют газовую плиту, а 14% - плиту с котлом.

Напомним, сегодня "Нафтогаз" обнародовал цену на газ для населения в феврале. Она составит 6,86 грн за кубометр, что на 13 копеек меньше предельной цены, зафиксированной Кабинетом министров.

Ранее "Страна" разбиралась, какими будут цены на газ в феврале и перепишут ли платежки на отопление.