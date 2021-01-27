После принятия парламентом закона о референдуме "Батькивщина" планирует инициировать проведение всенародного голосования по нескольким вопросам, в том числе - легализации марихуаны и продажи земли.

Об этом в ходе заседания Рады 27 января заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины. Вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли, то есть продажа стратегической собственности.. И о марихуане, - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик и игровой бизнес", - сказала Тимошенко.

Ранее "Страна" анализировала, что написано в законе о референдуме и какие вопросы могут на него вынести.

Также мы писали о том, что нардепы провалили правку о запрете выносить на референдум вопрос об уменьшении территории Украины.