Возвращение США при руководстве президента Джо Байдена к тесному сотрудничеству с Германией и преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике вызывают в Польше тревогу.

Об этом в эфире радиостанции Radio Szczecin заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский.

Эксперт считает, что подобный курс американских властей может привести к завершению строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

"Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден - Ред.) приглашает Германию к сотрудничеству", - считает американист.

Он также добавил, что более крепкие отношения Вашингтона и Берлина приведут к улучшению контактов между США и Россией.

Напомним, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена. У Путина не упомянули, что обсуждался вопрос с Навальным, а то, что у Байдена прозвучало, как "решительная поддержка суверенитета Украины" назвали "внутриукраинским урегулированием".

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