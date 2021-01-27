Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду, 27 января, рассмотрит вопрос вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности применения экономических санкций относительно 13 российских авиакомпаний.

О заседании со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения Кабмин предложит СНБО в течении месяца рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций к юрлицам, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается применить к:

АО "Вологодское авиационное предприятие"(н. п. Дорожный),

АО "Красавиа" (Красноярск),

АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар),

АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону),

АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск),

ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан),

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н. п. Аэропорт, Татарстан),

ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки),

ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково),

ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва),

ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки),

ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва),

ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Правительство также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки нашей страны (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

Ранее мы писали, что МИД Украины приветствовал принятие Конгрессом оборонного бюджета США, в котором прописаны санкции для России.

Также сообщали, что в ЕС могут рассмотреть новые санкции против России.