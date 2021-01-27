В Киеве за сутки выявили более 400 случаев Covid-19, в Черниговской области - 30. Статистика по регионам
В Украине, где снова начался рост новых случаев Covid-19, зафиксировано уже 1 200 883 заражений с начала эпидемии. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано столице (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым на его станице в Facebook в среду, 27 января.
Меньше всего новых пациентов вчера обнаружили в Черниговской области - там заразились 30 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.
Напомним, число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире перевалило за 100 миллионов.
Также мы рассказывали, что во Всемирной организации здравоохранения не рассчитывают победить Covid-19 в 2021 году.