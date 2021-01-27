В Украине, где снова начался рост новых случаев Covid-19, зафиксировано уже 1 200 883 заражений с начала эпидемии. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано столице (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым на его станице в Facebook в среду, 27 января.

Меньше всего новых пациентов вчера обнаружили в Черниговской области - там заразились 30 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

Напомним, число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире перевалило за 100 миллионов.

Также мы рассказывали, что во Всемирной организации здравоохранения не рассчитывают победить Covid-19 в 2021 году.