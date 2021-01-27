Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") заработал круглосуточно в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба ведомства.

"С сегодняшнего дня при "Укравтодоре" круглосуточно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. В связи с прохождением 26-27 января активного циклона в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и создании снежного покрова до 20 см. Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения", - говорится в сообщении.

Штаб работает с 18:00 вторника. В его состав входят представители "Укравтодора", Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины и Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Штаб функционирует на базе ситуационного центра, который оборудован современной техникой и использует программно-технические решения.

Напомним, с 27 января в Киев возвращаются снегопады. Синоптики обещают сугробы до 20 см, сильный ветер, а также травмоопасный гололед.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон принесет сильные осадки на всю территорию Украины, кроме западных и юго-восточных регионов.