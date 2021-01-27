За семь лет пребывания в кресле министра внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие 3 196 людям. То есть каждый рабочий день руководитель МВД награждал им в среднем двух человек.

Об этом со ссылкой на ответ МВД сообщают "Украинские новости".

"По результатам рассмотрения сообщаем, что министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым выдано приказов о поощрении ведомственным поощрительным отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие": в течение 2014 года - 572, в 2015 году - 358, в 2016 году - 392, 2017 году - 594, 2018 году - 588, 2019 году - 438", - сообщили в МВД.

Кроме того, в 2020 году ведомственная поощрительная награда "Огнестрельное оружие" была вручена 254 лицам.

Напомним, в январе 2021 года Зеленский впервые за 1,5 года президентства выдал наградной пистолет.

Также мы писали о том, что за год президентства Зеленского Аваков раздал 335 единиц наградного оружия.