В селе Старые Трояны, которое находится в Одесской области, в рамках декоммунизации снесли последний в Украине памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил и опубликовал соответствующее фото руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

"Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал он.

Ранее мы писали, что в Запорожской области памятник Ленину заменили на статую Иисуса Христа. Инициаторами появления в селе такой статуи стали прихожане местного Свято-Покровского храма. С их помощью и было собрано около 25 тысяч гривен на новый памятник.

Также сообщали, как один из последних в Украине памятников Ленину под Одессой превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.