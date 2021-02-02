Сегодня Верховная Рада усилила уголовную ответственность за нападения на журналистов. За проголосовал 341 нардеп. Это было второе чтение документа.

1. Согласно законопроекту 3633, принятому во втором чтении, умышленное препятствование деятельности работников СМИ теперь влечет за собой штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов.

Такой минимум в 2021 году составляет 1135 грн. То есть штрафы могут превышать миллион гривен.

В предыдущей версии закона эта сумма была существенно ниже - до 50 минимумов. То есть рост в 10-20 раз.

По умышленным препятствованием подразумевается: незаконное изъятие подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, запрет освещения отдельных тем и критики субъекта властных полномочий.

2. Также усиливается ответственность за преследование журналиста с целью помешать ему вести профессиональную деятельность. Теперь за это придется заплатить от одной до двух тысяч минимумов - то есть предельный размер штрафа выше двух миллионов гривен.

В предыдущей редакции закона - до двухсот минимумов.

Если то же самое преступление совершает чиновник или группа лиц по предварительному сговору - то штраф по этой статье растет с двух до трех тысяч минимумов (было от 200 до 500 н.м.).

3. Также законопроект расширяет круг лиц, которые подпадают под действие уголовной ответственности.

Если в первой редакции тюрьма от 7 до 14 лет грозила просто "организованной группе", то сейчас то же самое наказание грозит за действия "совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или организованной группой".

При этом нужно отметить, что по факту данный закон и в старой редакции практически не работал. По нему не привлекли к ответственности ни одного националиста, напавшего на журналистов разных телеканалов и других СМИ.

Как правило, все эти люди известны и атаковали работников медиа у всех на глазах - били, отбирали микрофоны, обливали мочой, кефиром и так далее. Никто из этих людей приговора не получил.

Летом 2019 года националисты напали на журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Полиция завела уголовное дело и вручила подозрение "активисту" Алексею Цимбалюку, суд идет уже почти полтора года.

И вряд ли ужесточение штрафов как-то поменяет ситуацию в этом направлении.