Представитель канцелярии КНР по делам Тайваня при госсовете Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин может применить силу, если речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме.

Об этом со ссылкой на Центральное телевидение КНР сообщает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы эффективно отреагировать на вмешательство иностранных сил, на ничтожное количество сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, и на их сепаратистские действия, мы не обещаем не применять силу", - сказала Чжу Фэнлянь.

По ее словам, учения Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов "прекратить" провокации.

Отметим, на прошлой неделе тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. После этого госдепартамент США потребовал от Пекина прекратить давление на Тайвань.

Напомним, мы писали о том, как китайский и тайваньский дипломаты устроили драку на Фиджи.