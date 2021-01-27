Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn приглашает украинцев на должность стажер-машиниста поезда.

Информацию о вакансиях концерн опубликовал на своем сайте.

В ней сказано, что за 9-12 месяцев работники пройдут обучение по управлению одним из типов поездов компании, после чего они будут работать машинистами поездов.

Согласно объявлению, претендент должен быть старше 21 года, владеть немецким языком на уровне не ниже B1, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование (желательно признанное немецкой торговой палатой).

Обучение будущих специалистов будет проходить в Берлине или Лейпциге.

Компания также обещает помочь в переезде в Германию, компенсационный пакет и бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости.

В вакансии также сказано, что после успешного завершения обучения трудоустроенный специалист будет отвечать за эксплуатацию поездов компании, проведение частых проверок систем поезда для выявления каких-либо проблем, а также принимать меры для восстановления его нормальной работы.

Напомним, 22 января 2020 года во время экономического форума в Давосе "Укрзализныця" подписала Меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn. Согласно документу, на первом этапе предусматривается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании.

Однако в апреле министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине решили поставить на паузу сотрудничество с Deutsche Bahn. Он добавил, что для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций) сейчас "точно неудачное время".