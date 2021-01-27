Во Франции провели первую в мире операцию по трансплантации обеих рук и плечей 48-летнему гражданину Исландии Феликсу Гретарссону. Пациент потерял обе конечности в январе 1998 года из-за инцидента на работе.

Об этом пишет The Guardian.

Операцию провела команда врачей больницы имени Эдуарда Эррио в Лионе под руководством ведущего хирурга Арама Газаряна в начале января. "Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь", - сказал врач.

Операция продолжалась 15 часов, в ней были задействовали четыре хирургические бригады, всего - около 50 человек. Ранее уже проводили трансплантацию обеих рук, но без плечей.

В Лионском больничном центре сообщили, что 48-летний гражданин Исландии сейчас в стабильном состоянии, реабилитация проходит успешно. По данным СМИ, пациент - бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередач. Он переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку утвердили соответствующие органы. Мужчина ждал операции 5 лет.

После пережитого исландец перенес депрессию, начал принимать наркотики. Но спустя четыре года, по его словам, "настал день пробуждения" и Гретарссон захотел изменить свою жизнь. О трансплантации он мечтал очень давно, однако на поиски подходящего донора ушло еще много лет.

В настоящее время врачи еще не могут точно сказать, насколько вернется подвижность к исландцу после операции, однако счастливый пациент уже в предвкушении нового образа жизни.

"Не могу дождаться, чтобы начать вести новый образ жизни...Впереди три года реабилитации, но я полон надежд и очень счастлив", - сказал 48-летний мужчина.

Ранее мы рассказывали, что в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от умершего мужчины.

Также сообщалось, в Украине в 2021 году планируют провести первые трансплантации легких и конечностей.