Федеральная служба безопасности России пояснила, что бесполетная зона в районе "дворца Путина" в Геленджике из фильма оппозиционера Алексея Навального установлена в интересах пограничной безопасности.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РБК.

По данным российского ведомства, бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края была установлена в соответствии с приказом Минтранса РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

Причиной решения запретить там полеты стала "возросшая разведывательная активность ряда государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю". Административный комплекс заставы эксплуатируется с октября прошлого года.

Отряд, по данным ФСБ, занимается защитой участка государственной границы РФ, а также обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля.

Напомним, 19 января фонд Навального выпустил фильм о "тайном дворце Путина". В ролике Алексей Навальный рассказывает о путинском дворце, который, по данным ФБК, находится в Геленджике и обошелся в 100 миллиардов рублей. Кроме того, в расследовании идет речь о женщинах президента РФ.

Также мы писали о том, что Путин только на этой неделе впервые прокомментировал фильм Навального про его дворец, заявив, что он им не владеет.