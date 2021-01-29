Каждый из читателей слышал древнюю офисную мудрость о том, что "инициатива наказуема". Иногда фонтан идей и революционный новаторский задор нужно поубавить, чтобы не сильно озадачивать руководителей и не вносить сомнительных предложений.

Ниже приводим три знака Зодиака, которым сегодня крайне нежелательно "отсвечивать".

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцам важно обстоятельно вникнуть в дело и не жалеть времени и сил для достижения поставленной цели. Стремитесь не форсировать события, чтобы не спотыкаться на мелких ошибках. И правильно делают те представители знака, которые не сильно надеются на помощь символа года. От него послаблений уж точно не придется ждать. Только труд и упорство помогут вам достичь цели.

Лев (23 июля - 23 августа)

У Львов появится много энергии и желания делать чуть больше, еще быстрее и с верой в себя. Чтобы сверхактивность помогла продвинуться по службе, не делайте работу напоказ и не ждите быстрых результатов от своих действий. Год потребует от вас здорового авантюризма. Если вы уберете демонстративное поведение, то уже к концу года останетесь собой довольными.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Сегодняшний день не подходит для принципиальных индивидуалистов, поэтому Скорпионам придется непросто. Для покровителя этого года важна коллективная работа и нацеленность на результат. Новые проекты на работе могут продвигаться тяжело, личная жизнь будет пробуксовывать, а партнеры могут обвинить вас в невнимательности и эгоистичности.

В нерабочих сферах сегодняшний день станет крайне благоприятным. В 17-е лунные сутки особенно ощущаются простые радости бытия, обретение внутренней свободы. В нумерологии период идеален для заключения брака, сублимации сексуальной энергии и раскрепощения.

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