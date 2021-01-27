В 2021 году Военно-морские силы (ВМС) Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2, которые производит Турция, с улучшенными характеристиками.

Об этом рассказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в ходе рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе, как передает пресс-служба ВМС Украины в сети.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил, как на суше так и на море", - рассказал Неижпапа.

Контр-адмирал также поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество и конструктивный диалог по решению вопросов в рамках реализации этого проекта.

"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.

По результатам встречи, был разработан общий порядок реализации проекта плана действий.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует также в этом году закупить пять ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2.

Также рассказывали, как в Николаеве провели масштабные учения с использованием турецких беспилотников.